Фигурантка дела о хищении в Минобороны РФ получила срок после 9 лет в бегах

Московский Хамовнический суд признал экс-гендиректора ЗАО "Безопасность и связь" (была частью "Оборонсервиса") Ирину Вишняковую виновной в хищении средств Минобороны. Она получила пять лет колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

"Вишнякова Ирина Владимировна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. Nº 420-Ф3). <...> Cуд окончательно назначил Вишняковой И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", — указано в публикации .

Вишнякова является фигурантом дела о колоссальных хищениях средств в Министерстве обороны России, которые выделялись на содержание и обслуживание объектов ведомства в период с 2007 по 2012 годы. Минобороны тогда возглавлял Анатолий Сердюков. Вишнякова же находилась в международном розыске на протяжении девяти лет, а задержали её только в 2022 году.