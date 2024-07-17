Фигурантка дела о хищении в Минобороны РФ получила срок после 9 лет в бегах
Суд в Москве приговорил к 5 годам фигурантку дела "Оборонсервиса" Вишнякову
Московский Хамовнический суд признал экс-гендиректора ЗАО "Безопасность и связь" (была частью "Оборонсервиса") Ирину Вишняковую виновной в хищении средств Минобороны. Она получила пять лет колонии общего режима, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.
"Вишнякова Ирина Владимировна признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011г. Nº 420-Ф3). <...> Cуд окончательно назначил Вишняковой И.В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", — указано в публикации.
Вишнякова является фигурантом дела о колоссальных хищениях средств в Министерстве обороны России, которые выделялись на содержание и обслуживание объектов ведомства в период с 2007 по 2012 годы. Минобороны тогда возглавлял Анатолий Сердюков. Вишнякова же находилась в международном розыске на протяжении девяти лет, а задержали её только в 2022 году.
Борьба с коррупцией в Минобороны ведётся и по сей день, причём рассматриваются не только дела 2010 годов, но и недавние случаи. Так, в конце весны произошло сразу несколько громких арестов генералов. Первым из них стал замминистра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению во взятке в особо крупном размере. Затем руководителю Главного управления кадров МО генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову были предъявлены обвинения во взяточничестве — незаконном получении коттеджа на Кубани. 21 мая по подозрению в мошенничестве был арестован экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. А 23 мая задержали начальника ГУ связи ВС России, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, его также заподозрили в коррупции.
Shutterstock / FOTODOM / Denis---S