Десятки авто и земельных участков: ГП требует изъять тайное богатство арестованного замглавы МЧС Кубани
Генпрокуратура просит изъять у замглавы ГУ МЧС Кубани Симоненко 120 млн рублей
Сергей Симоненко. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Генеральная прокуратура России требует изъять 120 миллионов рублей, недвижимость и авто заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
"Генпрокуратура просит взыскать солидарно с Симоненко Сергея Андреевича и членов его семьи свыше 120,3 млн рублей, составляющих эквивалент стоимости проданных ими более 10 машин, семь земельных участков, шесть квартир и три земельных участков, которые ранее были приобретены на неподтверждённые доходы", — приводит сообщение ТАСС.
Кроме того, ГП просит обратить в собственность государства девять автомобилей, восемь земельных участков, доли в праве собственности на несколько объектов недвижимости, жилой дом, две квартиры и около 10 нежилых помещений.
Напомним, о задержании замглавы МЧС Кубани стало известно вечером 1 августа. Силовики пришли к Симоненко в конце рабочего дня. Имущество мужчины и его семьи может быть обращено в доход государства. Иск с соответствующим требованием ещё 18 июля в суд подала Генпрокуратура РФ. 5 августа Симоненко отправили в СИЗО. У полковника внутренней службы и его родных нашли 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, купленных на нелегальные доходы.
Симоненко 56 лет. С 1988 года он служил в пожарной охране, а в 2009 году был назначен замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю — начальником управления надзорной деятельности. В 2018 году его уволили в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, однако спустя четыре года восстановили на работе. В октябре прошлого года Симоненко вновь был назначен замглавы кубанского управления МЧС. Чем он занимался в 2018-2022 годах, не уточняется.