Десятки авто и земельных участков: ГП требует изъять тайное богатство арестованного замглавы МЧС Кубани

Генеральная прокуратура России требует изъять 120 миллионов рублей, недвижимость и авто заместителя начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

"Генпрокуратура просит взыскать солидарно с Симоненко Сергея Андреевича и членов его семьи свыше 120,3 млн рублей, составляющих эквивалент стоимости проданных ими более 10 машин, семь земельных участков, шесть квартир и три земельных участков, которые ранее были приобретены на неподтверждённые доходы", — приводит сообщение ТАСС.

Кроме того, ГП просит обратить в собственность государства девять автомобилей, восемь земельных участков, доли в праве собственности на несколько объектов недвижимости, жилой дом, две квартиры и около 10 нежилых помещений.