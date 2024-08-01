Задержан замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко

Задержан заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, полковник внутренней службы Сергей Симоненко. По данным SHOT, силовики пришли за ним накануне, после окончания рабочего дня. Что именно ему вменяют, пока неизвестно.

Симоненко работает в должности замначальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю с октября 2023 года. Участвовал в тушении крупных и сложных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в Апшеронском, Крымском, Туапсинском районах Краснодарского края, г.Геленджике, г.Краснодаре и г.Сочи. Обеспечивал пожарную безопасность спортивных объектов при проведении XXII Олимпийских и XI Параолимпийских игр 2014 года, по итогам их проведения получил от руководства страны высокую оценку и правительственную награду.