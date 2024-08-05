Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

Напомним, о задержании замглавы МЧС Кубани стало известно вечером 1 августа. Силовики пришли к Симоненко по окончании его рабочего дня. Имущество Симоненко и его семьи может быть обращено в доход государства. Иск с соответствующим требованием ещё 18 июля в суд подала Генпрокуратура РФ. По информации следствия, у сотрудника МЧС и его семьи обнаружили 250 млн рублей на банковских счетах, более 50 объектов недвижимости, включая жилые объекты и офисы, а также более 20 машин, среди которых автомобили премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Ответчиками, помимо полковника внутренней службы, выступили его супруга, две дочки, отец и зять.