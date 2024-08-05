Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО
Сергей Симоненко. Обложка © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Заместитель начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко по решению московского Басманного суда был помещён под стражу, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где Басманный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали изданию.
Пока не уточняется, что именно вменяется в вину Симоненко. Расследованием этого уголовного дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Напомним, о задержании замглавы МЧС Кубани стало известно вечером 1 августа. Силовики пришли к Симоненко по окончании его рабочего дня. Имущество Симоненко и его семьи может быть обращено в доход государства. Иск с соответствующим требованием ещё 18 июля в суд подала Генпрокуратура РФ. По информации следствия, у сотрудника МЧС и его семьи обнаружили 250 млн рублей на банковских счетах, более 50 объектов недвижимости, включая жилые объекты и офисы, а также более 20 машин, среди которых автомобили премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6. Ответчиками, помимо полковника внутренней службы, выступили его супруга, две дочки, отец и зять.