ГП хочет обратить в доход государства имущество замглавы МЧС Кубани Симоненко

Имущество задержанного 1 августа замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и его семьи может быть обращено в доход государства. Иск с соответствующим требованием ещё 18 июля в суд подала Генпрокуратура РФ.

По данным источника ТАСС, у Симоненко и его семьи обнаружили 250 млн рублей на банковских счетах, более 50 объектов недвижимости, включая жилые объекты и офисы, а также более 20 машин, среди которых автомобили премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

Ответчиками, помимо полковника внутренней службы, выступили его супруга, две дочки, отец и зять. В правоохранительных органах агентству рассказали, что у них обнаружены нелегальные доходы. Это послужило основанием также для требования ГП к руководству МЧС уволить Симоненко с занимаемого поста. Первое заседание по делу об изъятии имущества пройдёт уже 5 августа.