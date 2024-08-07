Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова

На недавнем судебном заседании в Басманном суде столицы судья принял решение о блокировке четырёх банковских счетов обвиняемого в связи с расследованием дела о взятке бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Документы, полученные РИА "Новости", подтверждают, что арест наложен на средства, находящиеся на счетах в одном из российских банков. Поступившие материалы также показывают, что защита Иванова выразила недовольство по поводу ареста имущества не только самого обвиняемого, но и его родственников.

"Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырёх счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", — говорится в официальном документе.