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7 августа, 04:36

Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Иванова

Суд признал законным арест четырёх счетов бывшего замминистра обороны Иванова

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде. Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

На недавнем судебном заседании в Басманном суде столицы судья принял решение о блокировке четырёх банковских счетов обвиняемого в связи с расследованием дела о взятке бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Документы, полученные РИА "Новости", подтверждают, что арест наложен на средства, находящиеся на счетах в одном из российских банков. Поступившие материалы также показывают, что защита Иванова выразила недовольство по поводу ареста имущества не только самого обвиняемого, но и его родственников.

"Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырёх счетах обвиняемого… Суд признал арест законным", — говорится в официальном документе.

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Ранее экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов обратился к суду с просьбой освободить его из следственного изолятора. Генерал подчеркнул наличие положительных характеристик со службы и наград, участие в боевых действиях, а также отметил важность своих социальных связей и малолетних детей на иждивении. Защита настояла на применении более мягкой меры пресечения, указав на его безупречную репутацию.

Кирилл Сосновских
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