Арестованному экс-начальнику службы МО РФ Тимофееву отказали в отправке на СВО

Следствие отклонило просьбу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева об отправке на СВО. Ранее его обвинили в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

"Ещё на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство", — заявил Тимофеев в беседе с ТАСС.

Он добавил, что адвокат обжаловал отказ в Главной военной прокуратуре.