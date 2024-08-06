Арестованному экс-начальнику службы МО РФ Тимофееву отказали в отправке на СВО
Следствие отклонило просьбу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева об отправке на СВО. Ранее его обвинили в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
"Ещё на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство", — заявил Тимофеев в беседе с ТАСС.
Он добавил, что адвокат обжаловал отказ в Главной военной прокуратуре.
Тимофеева задержали в конце августа прошлого года. Стражи правопорядка обвиняют его в получения крупной взятки в размере почти трёх миллионов и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы переданы в прокуратуру, где будет утверждено обвинительное заключение.
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