Чиновница из Удмуртии продала ритуальной фирме базу данных о смертях за 1,3 млн
Замминистра здравоохранения Удмуртии Кропочева задержана за взятку в 1,3 млн
Наталья Кропочева. Обложка © Минздрав Удмуртии
В Удмуртии полиция задержала заместителя министра здравоохранения региона Наталью Кропочеву, которую подозревают в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Задержание заместителя министра здравоохранения Удмуртии. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Удмуртии
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Удмуртской Республике по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении заместителя министра здравоохранения», — говорится в тексте.
Как полагает следствие, с 2021 по 2024 годы Кропочева, ранее занимавшая должность главврача городской клинической больницы №2, частями через посредника получила от представителя организации, оказывающей ритуальные услуги, взятку в 1,3 миллиона рублей за заключение договора на транспортировку тел умерших из возглавляемой ею клиники. После этого она обеспечила компании предоставление информации о смертях граждан, чтобы фирма напрямую связывалась с родственниками умерших для навязывания им ритуальных услуг.
Кроме того, уголовное дело возбуждено в отношении 59-летней посредницы – знакомой обвиняемой. Обе фигурантки дела уже арестованы. Следователи провели обыски по местам их работы и жительства, изъяты электронные носители информации, допрашиваются свидетели.
Ранее сообщалось, что в Таганроге полицейские провели обыски в отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы», сотрудников подозревают в вымогательстве взяток на 70 миллионов рублей.