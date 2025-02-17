Стало известно, сколько миллиардов в 2024 году россияне заплатили за нарушения ПДД

В 2024 году россиян оштрафовали на 176,3 миллиарда рублей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Было выписано более 255 миллионов постановлений. 93% из них оформлены автоматически с помощью камер фотовидеофиксации, следует из данных Госавтоинспекции.

Владельцы транспортных средств получили 236,7 миллиона штрафов, заплатив 149,2 миллиарда рублей. Лидерами по количеству постановлений стали Татарстан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

Рост числа штрафов приостановился осенью из-за инвентаризации камер — часть комплексов была отключена, а правила их установки ужесточили. В 2025 году же количество штрафов может впервые сократиться благодаря повышенным санкциям для водителей, введённым с нового года.