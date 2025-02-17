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17 февраля, 10:59

Стало известно, сколько миллиардов в 2024 году россияне заплатили за нарушения ПДД

ГАИ: В 2024 году россиян оштрафовали на 176,3 миллиарда рублей за нарушения ПДД

В 2024 году россиян оштрафовали на 176,3 миллиарда рублей за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Было выписано более 255 миллионов постановлений. 93% из них оформлены автоматически с помощью камер фотовидеофиксации, следует из данных Госавтоинспекции.

Владельцы транспортных средств получили 236,7 миллиона штрафов, заплатив 149,2 миллиарда рублей. Лидерами по количеству постановлений стали Татарстан, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

Рост числа штрафов приостановился осенью из-за инвентаризации камер — часть комплексов была отключена, а правила их установки ужесточили. В 2025 году же количество штрафов может впервые сократиться благодаря повышенным санкциям для водителей, введённым с нового года.

МВД предложило сократить число документов при оформлении пьяных водителей
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Ранее депутаты предложили ужесточить наказание для водителей тихоходных транспортных средств, которые забывают обозначать своё авто специальными знаками. Немаркированные тихоходы, чья скорость не превышает 30 км/ч, нередко становятся причинами аварий. По мнению авторов инициативы, штраф нужно увеличить с 500 рублей до 3 тысяч рублей, то есть в шесть раз.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Алена Пенчугина
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