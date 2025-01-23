МВД предложило сократить число документов при оформлении пьяных водителей

В России могут изменить положения КоАП, закрепив в изменениях оптимизацию деятельности полицейских при обнаружении пьяного водителя за рулём транспортного средства и сократив количество документов, которые при этом должны оформляться. Об этом сообщили в МВД РФ, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

В пресс-центре МВД заявили, что согласно действующему законодательству при выявлении нетрезвого водителя требуется оформить от трёх до пяти документов. Протокол об отстранении от управления авто и его задержании обязателен в каждом случае.

«Проведённый анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным, в связи с чем МВД России подготовлены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях», — сообщили в пресс-центре ведомства.

Новый порядок предусматривает составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем и задержании т/с. Также изменения позволят проставлять отметки о применённых мерах обеспечения производства по административным правонарушениям в других процессуальных документах.