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23 января, 10:21

МВД предложило сократить число документов при оформлении пьяных водителей

В России могут изменить положения КоАП, закрепив в изменениях оптимизацию деятельности полицейских при обнаружении пьяного водителя за рулём транспортного средства и сократив количество документов, которые при этом должны оформляться. Об этом сообщили в МВД РФ, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

В пресс-центре МВД заявили, что согласно действующему законодательству при выявлении нетрезвого водителя требуется оформить от трёх до пяти документов. Протокол об отстранении от управления авто и его задержании обязателен в каждом случае.

«Проведённый анализ правоприменения показал, что составление данных протоколов в ряде случаев представляется избыточным, в связи с чем МВД России подготовлены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях»,сообщили в пресс-центре ведомства.

Новый порядок предусматривает составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем и задержании т/с. Также изменения позволят проставлять отметки о применённых мерах обеспечения производства по административным правонарушениям в других процессуальных документах.

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Ранее в МВД объявили, что в скором времени для регистрации авто не потребуется в обязательном порядке предъявлять полис ОМС. Кроме того, с 1 марта 2025 года владелец автомобиля будет вправе сразу же после его продажи прекратить регистрацию авто, чтобы продавцу не пришлось выплачивать штрафы за нового владельца.

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Shutterstock / FOTODOM / KELENY

Юрий Лысенко
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