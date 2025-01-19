В МВД рассказали, что будет с водительскими правами иностранцев в 2025 году
МВД: Иностранные права получивших ВНЖ и гражданство РФ станут недействительными
У тех, кто 1 апреля достигнет года с получения российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), перестанут действовать иностранные водительские права. Об этом сообщили в МВД РФ в беседе с ТАСС.
Источник пояснил, что данная мера начала действовать в апреле 2024 года. Водителям, которые будут управлять машиной с просроченным удостоверением, по законам России будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения транспортного средства до восстановления прав.
Ранее сообщалось, что российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в 2025 году. Для получения нового удостоверения водителям потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и посетить ГАИ.
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