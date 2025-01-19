В МВД рассказали, что будет с водительскими правами иностранцев в 2025 году

У тех, кто 1 апреля достигнет года с получения российского гражданства, вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП), перестанут действовать иностранные водительские права. Об этом сообщили в МВД РФ в беседе с ТАСС.

Источник пояснил, что данная мера начала действовать в апреле 2024 года. Водителям, которые будут управлять машиной с просроченным удостоверением, по законам России будет грозить штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от вождения транспортного средства до восстановления прав.