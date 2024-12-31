В ГИБДД рассказали, кому надо получать новые права с наступлением Нового года

Водителям, у которых срок действия прав истёк в 2022 году и был автоматически продлён, в следующем году необходимо будет их заменить. Для этого потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и обратиться в ГАИ для получения нового удостоверения. Об этой необходимости напомнил ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

В апреле 2022 года было принято решение об автоматическом продлении срока действия водительских удостоверений, истекающих в 2022-2023 годах, на три года. Аналогичные решения были приняты в 2023 и 2024 годах. Таким образом, водители, чьи права были автоматически продлены в 2022 году на три года, должны будут пройти процедуру переоформления в 2025 году. Продление действует только на территории страны. Для заграничных поездок необходимо проводить замену прав.