Кадаков: ужесточать получение медсправок нужно без вреда простым водителям

Вопрос об ужесточении правил получения медицинских справок для водительских прав вызвал активное обсуждение среди экспертов и общественности. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в интервью RT высказался о необходимости реформы, подчеркнув важность предотвращения получения водительских удостоверений людьми, находящимися на учёте у наркологов или злоупотребляющими алкоголем.

Кадаков отметил, что главная задача — создать систему, которая будет эффективно функционировать, не создавая при этом проблем для добросовестных водителей. «Нельзя решать одну проблему, создавая другую», — подчеркнул эксперт. Основной вызов заключается в том, чтобы разработать механизм, который позволит выявлять недобросовестных водителей, не усложняя процесс для остальных.

Одним из предложений стало обязательное включение анализов на наркотики в процедуру получения справки. Это предложение поддержали представители Национального автомобильного союза, которые обратились в Минздрав с просьбой создать базу данных граждан, наблюдающихся у врачей-психиатров и наркологов. Они также подчеркнули важность внесения поправок в законодательство, чтобы анализы стали обязательной частью процесса.

Однако Кадаков отметил, что даже такие меры могут быть обойдены. Люди, злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, могут временно воздержаться от их употребления, чтобы получить чистые анализы. «Тут много нюансов», — говорит эксперт, указывая на сложность вопроса.