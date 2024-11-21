Автомобили «Москвич» пополнят таксопарки Кубы

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия возобновляет поставки автомобилей «Москвич» на Кубу. В ближайшее время кубинский таксопарк пополнится 50 новыми машинами, сообщают «Аргументы и Факты».

На Кубе преобладают машины, напоминающие о золотой эре американского автопрома 1950-х годов: в основном там ездят «Форды» и «Шевроле», давно снятые с производства и ставшие раритетами.

Латиноамериканский эксперт Луис Море объясняет, что до Кубинской революции 1959 года остров был популярным курортом среди состоятельных американцев, и местные власти активно закупали автомобили из США. Но после прихода к власти Фиделя Кастро и введения санкций со стороны Америки и других западных стран, поставки машин прекратились. С тех пор кубинцы вынуждены поддерживать старые авто в рабочем состоянии и часто менять двигатели на тракторные или от генераторов.

Советский Союз в своё время оказывал поддержку Кубе, поставляя «Жигули», «Москвичи», «Волги» и «ЗИЛы», но отсутствие гарантийного обслуживания стало проблемой для местных автолюбителей. Владельцы также страдают от высоких цен на топливо: литр бензина стоит около 1,2 доллара при средней зарплате в 50 долларов. Это вынуждает кубинцев заправлять машины из канистр непосредственно перед поездками, чтобы избежать кражи топлива.

Помимо американских и советских автомобилей, на Кубе можно встретить старинные французские «Пежо» и польские «Фиат-126». Возвращение «Москвичей» на остров может стать началом новой эры для местного автопарка и предоставить кубинцам доступ к более современным и надежным транспортным средствам.