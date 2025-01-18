Водителям напомнили о завершении периода автоматического продления прав

Российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в 2025 году. Об этом водителям напомнили в МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, удостоверения с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными на территории РФ в течение трёх лет с указанной даты. После этого их необходимо будет заменить.

Напомним, что для получения нового удостоверения водителям потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и посетить ГАИ. Тем, кто планирует выезд за границу, нужно будет заменить истёкшие права, так как автоматическое продление действует только в России.