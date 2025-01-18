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18 января, 05:24

Водителям напомнили о завершении периода автоматического продления прав

МВД: В 2025 году завершается период автоматического продления прав

Для получения нового водительского удостоверения водителям потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и посетить ГАИ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Для получения нового водительского удостоверения водителям потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и посетить ГАИ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Gorin

Российские водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, станут недействительными в 2025 году. Об этом водителям напомнили в МВД.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, удостоверения с датой окончания срока действия с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года считаются действительными на территории РФ в течение трёх лет с указанной даты. После этого их необходимо будет заменить.

Напомним, что для получения нового удостоверения водителям потребуется пройти медкомиссию, оплатить пошлину и посетить ГАИ. Тем, кто планирует выезд за границу, нужно будет заменить истёкшие права, так как автоматическое продление действует только в России.

В МВД объяснили, кому нужно продлить водительские права до конца 2024 года
В МВД объяснили, кому нужно продлить водительские права до конца 2024 года

Ранее МВД России озвучило самые распространённые ошибки, допускаемые кандидатами на получение водительских прав. Чаще всего на практическом экзамене нарушают дорожную разметку, не включают поворотник и не уступают дорогу другим участникам движения.

Оксана Попова
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