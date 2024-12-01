В МВД объяснили, кому нужно продлить водительские права до конца 2024 года
МВД: Водителям надо обновить права, которые автоматически продлевались в 2022-м
Водителям, чьи права были автоматически продлены на три года в 2022-м, напомнили о необходимости заменить их до конца декабря 2024-го. С 1 января их нельзя будет использовать. Об этом сообщили в МВД России в ответ на запрос URA.ru.
«Действие российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года продлены на три года <...> Таким образом, заменить водительское удостоверение необходимо до истечения срока действия (с учётом его продления)», — отметили в ведомстве.
Напомним, Правительство РФ объявляло автопродление водительских удостоверений в марте 2022 года. Эта мера была введена для снятия нагрузки с бизнеса в условиях санкций. Кроме того, это значительно облегчило работу сотрудникам ГИБДД. Продление коснулось более пяти миллионов удостоверений по всей стране. Водителей призвали заранее озаботиться этим вопросом и не затягивать его решение до последнего момента.