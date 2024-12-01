В МВД объяснили, кому нужно продлить водительские права до конца 2024 года

Водителям, чьи права были автоматически продлены на три года в 2022-м, напомнили о необходимости заменить их до конца декабря 2024-го. С 1 января их нельзя будет использовать. Об этом сообщили в МВД России в ответ на запрос URA.ru.

«Действие российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года продлены на три года <...> Таким образом, заменить водительское удостоверение необходимо до истечения срока действия (с учётом его продления)», — отметили в ведомстве.