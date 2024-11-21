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21 ноября, 07:04

В России предложили ужесточить получение медсправки для водительских прав

В России предложили ужесточить процедуру получения водительских прав — в части обязательной сдачей анализов на наркотики. Исключить возможность покупки документы инициировал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает Mash.

По словам вице-президента, за девять месяцев 2024 года 10% от всех ДТП произошло по вине или с участием пьяных водителей. Погибло 105 человек, ещё более 2,5 тысячи — пострадало. Сейчас приобрести справку от нарколога и психиатра возможно дешёво и даже с доставкой на дом — никакие анализы сдавать не нужно. В итоге водители, которых лишали прав за нетрезвую езду, пользуются данной лазейкой.

Представители союза обратились в Минздрав РФ с просьбой создать базу граждан, которые находились под наблюдением у нарколога и психиатра, чтобы после не допускать их до управления транспортом. Также попросили ввести обязательные анализы для получения удостоверения.

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Недавно в Государственной Думе предложили лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов, которые нарушают ПДД. Вернуться за руль иностранцы смогут лишь после получения прав российского образца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bartosz Zakrzewski

Николай Рюмин
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