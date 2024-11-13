В Государственной Думе предложили лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов, которые нарушают ПДД. С таким законопроектом выступили депутаты фракции ЛДПР.

«При этом согласно инициативе вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав. Соответствующий законопроект ЛДПР внесла в ГД РФ 13 ноября 2024 года», — сообщили в партии.

По словам руководителя франции Сергея Леонова, водители-мигранты часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В случае получения доказательств их вины парламентарии требуют у них забирать иностранные права и никакую отсрочку для замены им уже не предоставлять.

«Не увидел знак, не туда на перекрёсток проехал, пролетел под красный сигнал светофора — всё, твои права недействительны. Если они хотят жить в нашей стране, ездить по нашим дорогам, они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Никаких послаблений быть не должно, от этого зависят жизни людей», – заявил Леонов.

Он напомнил, что сейчас иностранные граждане в течение одного года с момента получения вида на жительство или гражданства РФ могут продолжать использовать водительские права, которые они получили у себя на родине.