Мигрантов требуют лишать международных прав за проезд на красный сигнал светофора
В Госдуме предложили лишать мигрантов отсрочки на замену водительских прав
В Государственной Думе предложили лишать отсрочки на замену и аннулировать иностранные и международные водительские права мигрантов, которые нарушают ПДД. С таким законопроектом выступили депутаты фракции ЛДПР.
«При этом согласно инициативе вернуться за руль иностранные нарушители смогут лишь после получения российских водительских прав. Соответствующий законопроект ЛДПР внесла в ГД РФ 13 ноября 2024 года», — сообщили в партии.
По словам руководителя франции Сергея Леонова, водители-мигранты часто становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. В случае получения доказательств их вины парламентарии требуют у них забирать иностранные права и никакую отсрочку для замены им уже не предоставлять.
«Не увидел знак, не туда на перекрёсток проехал, пролетел под красный сигнал светофора — всё, твои права недействительны. Если они хотят жить в нашей стране, ездить по нашим дорогам, они обязаны соблюдать правила дорожного движения. Никаких послаблений быть не должно, от этого зависят жизни людей», – заявил Леонов.
Он напомнил, что сейчас иностранные граждане в течение одного года с момента получения вида на жительство или гражданства РФ могут продолжать использовать водительские права, которые они получили у себя на родине.
Ранее стало известно, что из России депортируют 20 тысяч иностранцев, которые нарушают российское законодательство. Операцию по проверке документов организуют в рамках масштабной программы «Нелегал-2024». Данное мероприятие, как и каждый год, проведут МВД, ФСБ и Росфинмониторинг во взаимодействии с компетентными органами государств – членами Организации Договора о коллективной безопасности с целью противодействия незаконной миграции.
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