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Регион
8 ноября, 13:33

«Был абсолютно трезв!»: Гарика Сукачёва возмутило лишение водительских прав

Гарик Сукачёв считает, что суд «незаконно» лишил его водительских прав

Гарик Сукачёв. Фото © Telegram / IgorSukachev

Гарик Сукачёв. Фото © Telegram / IgorSukachev

Певец Гарик Сукачёв назвал незаконным решение Мещанского суда столицы, который отказал ему в отмене постановления мирового судьи о лишении водительских прав. Свою позицию музыкант высказал в телеграм-канале.

«Касательно вынесенного сегодня решения Мещанского районного суда готов сообщить, что по-прежнему считаю постановление мирового судьи, которое сегодня оставлено в силе, незаконным и необоснованным», — написал он.

По мнению Сукачёва, во время рассмотрения дела мировым судьёй были допущены нарушения, также некорректно себя вели сами сотрудники ДПС. Певец пояснил, что был «абсолютно трезв» и у инспекторов не было повода считать его езду «пьяной». Однако полицейские якобы «без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя своё положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», от которого Сукачёв предпочёл отказаться.

Дорогие сигареты и алкоголь: Раскрыт райдер Гарика Сукачёва, лишённого прав за пьяную езду
Дорогие сигареты и алкоголь: Раскрыт райдер Гарика Сукачёва, лишённого прав за пьяную езду

Напомним, музыканта Гарика Сукачёва лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания. Певец оспорил решение, но Мещанский районный суд столицы апелляцию отклонил и оставил без изменения постановление.

Татьяна Миссуми
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