«Был абсолютно трезв!»: Гарика Сукачёва возмутило лишение водительских прав
Гарик Сукачёв считает, что суд «незаконно» лишил его водительских прав
Гарик Сукачёв. Фото © Telegram / IgorSukachev
Певец Гарик Сукачёв назвал незаконным решение Мещанского суда столицы, который отказал ему в отмене постановления мирового судьи о лишении водительских прав. Свою позицию музыкант высказал в телеграм-канале.
«Касательно вынесенного сегодня решения Мещанского районного суда готов сообщить, что по-прежнему считаю постановление мирового судьи, которое сегодня оставлено в силе, незаконным и необоснованным», — написал он.
По мнению Сукачёва, во время рассмотрения дела мировым судьёй были допущены нарушения, также некорректно себя вели сами сотрудники ДПС. Певец пояснил, что был «абсолютно трезв» и у инспекторов не было повода считать его езду «пьяной». Однако полицейские якобы «без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя своё положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», от которого Сукачёв предпочёл отказаться.
Напомним, музыканта Гарика Сукачёва лишили водительских прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельстования после задержания. Певец оспорил решение, но Мещанский районный суд столицы апелляцию отклонил и оставил без изменения постановление.