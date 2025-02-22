Внимание на слабость: Онколог перечислил специфические симптомы лимфомы

У такого заболевания, как лимфома, есть ряд признаков, как общих так и специфических. О симптомах этого заболевания рассказал онколог Евгений Черёмушкин.

Лимфома — это рак, поражающий лимфоциты — основные клетки иммунной системы. В отличие от других злокачественных новообразований, лимфома распространяется по организму через лимфу и кровь. По словам врача, лимфома часто проявляется как узловое образование, локализующееся в лимфоузлах шеи, паха или подмышек.

«Увеличение и уплотнение лимфоузлов без видимой причины — один из признаков. Давление образования на сосуды и нервы может вызвать отёк, болезненность и скованность», — приводит комментарий онколога «Вечерняя Москва».

Черёмушкин отметил, что лимфома способна быстро распространяться по тканям и органам, вызывая общие симптомы, такие как слабость, потеря веса, потливость и интоксикацию. Специфические признаки лимфомы включают аллергические реакции, сухость кожи и ломкость ногтей.

«Важно следить за своим здоровьем. Многие игнорируют слабость, списывая её на недосып. Однако анализ крови может выявить изменения в организме», — подчеркнул врач.

Для выявления локальных проявлений лимфомы используют УЗИ и КТ. При подозрении на рак проводят биопсию.

«Любые симптомы требуют исключения онкологии и своевременного лечения. Рекомендуются ежегодные профосмотры, особенно для людей с хроническими заболеваниями и пожилых», — заключил Черемушкин.