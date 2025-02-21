Россиян предупредили, что обычный прыщ может оказаться раковым образованием

На ранних стадиях рак кожи может легко быть ошибочно принят за другие заболевания. Симптомы злокачественных образований могут варьироваться от долго незаживающих прыщиков до более крупных опухолей, и на начальных этапах они могут не проявляться явно. В результате онкологическая опухоль зачастую остается незамеченной, пока не начнет активно развиваться, отмечает врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова в интервью «Газете.Ru».

«Рак кожи может напоминать доброкачественные кожные образования, поэтому важно внимательно следить за изменениями на коже и их динамикой. Не стоит игнорировать такие признаки, как асимметрия образования, изменение цвета или структуры, длительное существование, кровоточивость, увеличение размера, а также появление корочек и рубцов», — пояснила она.

Особое внимание следует уделять родинкам: помимо указанных изменений, на возможные проблемы могут указывать потеря волос, неравномерная окраска, жжение, кровоточивость, изменение рельефа и травмы.

Заболевание может быть вызвано воздействием ультрафиолетового или ионизирующего излучения на кожу. К менее очевидным факторам риска относятся ожоги и контакт с канцерогенами. Рак кожи также чаще диагностируется у людей с генетической предрасположенностью и в пожилом возрасте.