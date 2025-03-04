Приморские врачи спасли пациентку от кисты размером с дыню

Врачи клинической больницы №2 во Владивостоке успешно удалили у 65-летней пациентки эндометриоидную кисту размером 18 на 18 сантиметров. По словам медиков, опухоль была сопоставима с небольшой дыней, пишет Минздрав Приморья.

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе. После обследования врачи обнаружили объёмное образование, которое требовало немедленного хирургического вмешательства.

«Операция длилась порядка трёх часов — хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота», — сообщили в ведомстве.

Заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена подчеркнул, что главной задачей было ювелирно выделить и аккуратно иссечь опухоль, не допустив попадания её фракций в близлежащие ткани.