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4 марта, 05:37

Приморские врачи спасли пациентку от кисты размером с дыню

Приморские врачи избавили женщину от кисты размером с дыню. Обложка © VK / Минздрав Приморья

Приморские врачи избавили женщину от кисты размером с дыню. Обложка © VK / Минздрав Приморья

Врачи клинической больницы №2 во Владивостоке успешно удалили у 65-летней пациентки эндометриоидную кисту размером 18 на 18 сантиметров. По словам медиков, опухоль была сопоставима с небольшой дыней, пишет Минздрав Приморья.

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные боли в животе. После обследования врачи обнаружили объёмное образование, которое требовало немедленного хирургического вмешательства.

«Операция длилась порядка трёх часов — хирурги бережно убрали старые сетки, удалили кисту и филигранно выполнили пластику по Рамиресу с установкой современного сетчатого импланта под прямые мышцы живота», — сообщили в ведомстве.

Заместитель главного врача по хирургии Андрей Мерена подчеркнул, что главной задачей было ювелирно выделить и аккуратно иссечь опухоль, не допустив попадания её фракций в близлежащие ткани.

Подмосковные хирурги пришили пациенту руку к животу
Подмосковные хирурги пришили пациенту руку к животу

А врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) в конце февраля успешно прооперировали 12-летнюю девочку с редкой опухолью глаза. Новообразование угрожало потерей зрения, так как начинало вымещать глаз из орбиты.

Антон Голыбин
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