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10 февраля, 13:19

Подмосковные хирурги пришили пациенту руку к животу

Хирурги больницы в Черноголовке пришили пациенту руку к животу из-за опухоли

В больницу подмосковной Черноголовки обратился пациент, который жаловался на новообразование, появившееся на правой кисти. Обследование показало злокачественный характер поражения тканей, в связи с чем медики приняли решение о проведении операции по пересадки кожи. Для этого хирурги использовали необычную технологию — кожные покровы взяли на передней стенки живота 89-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

«Для замещения дефекта использовали лоскут, который был выкроен из передней брюшной стенки. На протяжении трёх месяцев рука была подшита к животу, чтобы лоскут успешно прижился, и не случилось отторжения. Затем мы провели отсечение руки от брюшной стенки, пациент вернулся к привычному образу жизни. В результате лечения нам удалось сохранить эстетичность кожных покровов и работоспособность кисти», — рассказал заведующий хирургическим отделением стационара Дмитрий Зинатулин.

Рубец практически незаметно. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Рубец практически незаметно. Фото © Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Врач добавил, что после курса реабилитации рубец стал незаметным, и в настоящее время пациент не испытывает неудобств в повседневной жизни, так как функции руки полностью восстановлены. Мужчина чувствует себя хорошо и уже выписал из медучреждения для восстановления в домашних условиях.

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Обложка ©

freepik / peoplecreations

Ольга Сливченко
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