Звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» победила рак

Российская актриса Марина Дюжева победила онкологию спустя полтора года лечения. Она столкнулась с раком горла, который был выявлен на ранней стадии, сообщает Mash.

Артистка обратилась в больницу, полтора года назад, когда ей стало больно глотать, а во рту постоянно ощущалась сухость. Специалисты нашли опухоль в нёбной миндалине. После нескольких курсов химиотерапии злокачественных клеток у 69-летней Дюжевой не осталось. Теперь актриса будет оставаться под наблюдением врачей во избежание рецидива.

Марина Дюжева снималась в таких прекрасных фильмах, как «Мимино» и «По семейным обстоятельствам». В картине «Покровские ворота» она появилась всего на несколько минут, но её эффектный образ отложился в памяти всех посмотревших эту ленту. Кроме того, голос Дюжевой может быть знаком любителям истории о мальчике, который выжил. Именно она в русском дубляже озвучивала персонажа Молли Уизли из «Гарри Поттера», а также всех женских героев в сериале «Элен и ребята».