От кариеса до онкологии: Названы заболевания, провоцируемые вейпами

Регулярное курение вейпа может довести человека до развития онкологии, предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В интервью «Москве 24» он перечислил и другие заболевания, характерные для курильщиков электронных устройств. Негативные последствия включают в себя изменение цвета и налёт на зубах, сухость и ожоги слизистой оболочки рта, развитие язв, кариеса и зубного камня.

Эксперт также указал на наличие глицерина в составе жидкостей для вейпов, который образует липкий слой на зубах и способствует прилипанию остатков пищи, то есть ускоряет образование зубного камня. В свою очередь, пропиленгликоль высушивает слизистую рта, увеличивая риск заболеваний мягких тканей. К слову, даже лёгкие механические повреждения слизистой у курящих могут инфицироваться, что чревато появлением язв.