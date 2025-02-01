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1 февраля, 07:27

От кариеса до онкологии: Названы заболевания, провоцируемые вейпами

Стоматолог Антипенко: Курение вейпа может довести до развития онкологии

Регулярное курение вейпа может довести человека до развития онкологии, предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В интервью «Москве 24» он перечислил и другие заболевания, характерные для курильщиков электронных устройств. Негативные последствия включают в себя изменение цвета и налёт на зубах, сухость и ожоги слизистой оболочки рта, развитие язв, кариеса и зубного камня.

Эксперт также указал на наличие глицерина в составе жидкостей для вейпов, который образует липкий слой на зубах и способствует прилипанию остатков пищи, то есть ускоряет образование зубного камня. В свою очередь, пропиленгликоль высушивает слизистую рта, увеличивая риск заболеваний мягких тканей. К слову, даже лёгкие механические повреждения слизистой у курящих могут инфицироваться, что чревато появлением язв.

«Помимо прочего, жидкости и восстановленный табак – потенциальный источник канцерогенов, которые могут явиться причиной не только онкологии полости рта, но и многих других органов», — заключил врач.

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Ранее врач раскрыл опасность смертельной болезни вейперов EVALI. В свою очередь, психолог предложил способы борьбы с зависимостью от вейпов. Кроме того, Life.ru выяснил, как легко распознать пристрастие ребёнка к «парилкам».

Обложка ©

pixabay / zacgnadinger

Борис Эльфанд
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