От кариеса до онкологии: Названы заболевания, провоцируемые вейпами
Стоматолог Антипенко: Курение вейпа может довести до развития онкологии
Регулярное курение вейпа может довести человека до развития онкологии, предупредил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В интервью «Москве 24» он перечислил и другие заболевания, характерные для курильщиков электронных устройств. Негативные последствия включают в себя изменение цвета и налёт на зубах, сухость и ожоги слизистой оболочки рта, развитие язв, кариеса и зубного камня.
Эксперт также указал на наличие глицерина в составе жидкостей для вейпов, который образует липкий слой на зубах и способствует прилипанию остатков пищи, то есть ускоряет образование зубного камня. В свою очередь, пропиленгликоль высушивает слизистую рта, увеличивая риск заболеваний мягких тканей. К слову, даже лёгкие механические повреждения слизистой у курящих могут инфицироваться, что чревато появлением язв.
«Помимо прочего, жидкости и восстановленный табак – потенциальный источник канцерогенов, которые могут явиться причиной не только онкологии полости рта, но и многих других органов», — заключил врач.
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