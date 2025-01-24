«Ритуал самоуспокоения»: Психолог предложил способы борьбы с зависимостью от вейпов

Многие россияне используют алкоголь, сигареты или вейпы как средства борьбы со стрессом, однако такие подходы могут быть временными и неэффективными в долгосрочной перспективе. На длительной же дистанции вредные привычки лишь наращивают уровень тревожности и бьют по здоровью, предупредил психолог Валентин Денисов-Мельников. По его словам, зависимость от вейпов всё же не так сложно побороть.

«Можно придумать ритуал самоуспокоения. Например, физическая нагрузка — хорошо. Если человек просто снимает стресс, ему надо просто порелаксировать где-то, например, посидеть попить кофе где-то. Но в первую очередь всё-таки надо налаживать своё психологическое состояние» — отметил эксперт.