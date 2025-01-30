«Клиника ковида»: Врач раскрыл опасность смертельной болезни вейперов EVALI

Болезнь EVALI развивается независимо от сроков и интенсивности курения электронных сигарет или вейпов, предупредил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. В интервью 360.ru он подчеркнул, что опасный недуг характеризуется острым повреждением лёгких.

«Заболевание может протекать достаточно тяжело, может потребоваться госпитализация. В определённой степени его клиника связана отчасти с клиникой ковида. При этом также у человека может быть температура, кашель и, что самое важное, может снижаться насыщение крови кислородом — сатурация», — подчеркнул эксперт.