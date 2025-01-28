Минздрав озвучил свою позицию насчёт запрещающих вейпы законов
Минздрав поддерживает запрет на оборот вейпов в России
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Минздрав России поддерживает инициативу о запрете вейпов, при этом подчеркивает важность борьбы с курением в целом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минздрав России всегда стоит на защите здоровья населения, особенно обращая внимание на здоровье детей и подростков. Вейпы, к сожалению, стали популярны среди этих уязвимых групп, представляя собой серьёзную угрозу», — говорится в заявлении.
Министерство акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к данной проблеме и считает важным не ограничиваться только запретом вейпов, но также разработать дополнительные меры по борьбе с употреблением традиционных сигарет, нагреваемого табака и другими формами табачной продукции.
Ранее депутаты Госдумы единогласно одобрили в третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает штрафы за продажу табачных и никотинсодержащих изделий — таких, как сигареты, вейпы и кальяны — несовершеннолетним. Теперь за данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 2 миллионов рублей. Между тем Life.ru рассказывал, что российских подростков массово кодируют от вейпов: родители юных парильщиков обращаются в реабилитационные центры, чтобы помочь своим детям избавиться от зависимости.