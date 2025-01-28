Минздрав озвучил свою позицию насчёт запрещающих вейпы законов

Минздрав России поддерживает инициативу о запрете вейпов, при этом подчеркивает важность борьбы с курением в целом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России всегда стоит на защите здоровья населения, особенно обращая внимание на здоровье детей и подростков. Вейпы, к сожалению, стали популярны среди этих уязвимых групп, представляя собой серьёзную угрозу», — говорится в заявлении.

Министерство акцентирует внимание на необходимости комплексного подхода к данной проблеме и считает важным не ограничиваться только запретом вейпов, но также разработать дополнительные меры по борьбе с употреблением традиционных сигарет, нагреваемого табака и другими формами табачной продукции.