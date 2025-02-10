На Ямале двухлетний ребёнок проглотил 20 магнитов и умер

В Губкинском в Ямало-Ненецкого автономного округа, двухлетний ребёнок трагически умер после того, как проглотил магниты. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Известно, что он съел примерно 20 штук.

«Ребёнок поступил в Губкинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось», — сообщили в департаменте, передаёт РИА «Новости».

Также сообщается, что правоохранительные органы проводят проверку по обстоятельствам произошедшего.