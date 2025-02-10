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Регион
10 февраля, 13:56

На Ямале двухлетний ребёнок проглотил 20 магнитов и умер

В Губкинском в Ямало-Ненецкого автономного округа, двухлетний ребёнок трагически умер после того, как проглотил магниты. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Известно, что он съел примерно 20 штук.

«Ребёнок поступил в Губкинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось», — сообщили в департаменте, передаёт РИА «Новости».

Также сообщается, что правоохранительные органы проводят проверку по обстоятельствам произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье полуторагодовалый мальчик проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Его срочно положили в больницу и сделали ему гастроскопию. Некоторые магниты начали мигрировать в кишечник, что потребовало хирургического вмешательства. К счастью, инородные объекты успешно удалили с помощью лапароскопической операции через небольшие разрезы в животе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Александра Мышляева
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