На Ямале двухлетний ребёнок проглотил 20 магнитов и умер
В Губкинском в Ямало-Ненецкого автономного округа, двухлетний ребёнок трагически умер после того, как проглотил магниты. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона. Известно, что он съел примерно 20 штук.
«Ребёнок поступил в Губкинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти ребёнка не удалось», — сообщили в департаменте, передаёт РИА «Новости».
Также сообщается, что правоохранительные органы проводят проверку по обстоятельствам произошедшего.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Подмосковье полуторагодовалый мальчик проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Его срочно положили в больницу и сделали ему гастроскопию. Некоторые магниты начали мигрировать в кишечник, что потребовало хирургического вмешательства. К счастью, инородные объекты успешно удалили с помощью лапароскопической операции через небольшие разрезы в животе.
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