В Москве врачи спасли пациента с редкой сросшейся подковообразной почкой

Врачи Городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского спасли пациента с редкой подковообразной почкой. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Депздрав Москвы.

В больницу пациент попал из-за сильных болей в области живота. После обследования врачи диагностировали ему пупочную и паховую грыжи, а основную сложность представляла редкая подковообразная почка, сросшаяся с нижними полюсами. Кроме того, в почечной лоханке справа медики нашли камень, который мог принести мужчине ещё больше проблем.

Подковообразная почка и камень. Фото © «Москва 24»

Врачи сделали ему лапароскопическую операцию, убрали грыжи и выделили лоханку почки, сделав три прокола в брюшной стенке. Через пару месяцев от камня медики тоже избавились. Пациента отправили домой из больницы уже через три дня после хирургического вмешательства и прочих процедур.