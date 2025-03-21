Нефролог назвал самые распространённые болезни почек

По статистике один из трёх человек подвержен повышенному риску хронических заболеваний почек. Многие не осведомлены о своём состоянии, так как почки часто называют «тихими» органами. Обычно патологии не вызывают дискомфорта и не проявляют симптомов до тех пор, пока функциональность органа не снизится на 70%. Об этом сообщил врач-нефролог Алексей Толкач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Нефролог назвал самые распространенные заболевания почек. Видео © Tvspb.ru

По словам специалиста, наиболее часто встречающиеся заболевания почек включают диабетическую нефропатию и повреждения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для своевременного выявления почечных проблем нефролог советует обращать внимание на свои ощущения и жалобы. Заболевания почек могут проявляться нехарактерными симптомами, такими как общая слабость, повышенная утомляемость, изменения в частоте мочеиспускания, а также отклонения в анализах крови и мочи. Если вы заметили подобные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу для проведения обследования.