Сдаём мочу: Назван простой способ выявить рак почки даже на ранних стадиях

Рак почки часто выявляется совершенно случайно, например, во время анализа мочи или при проведении ультразвукового исследования. Для более точного определения диагноза применяются такие методы, как компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и биопсия. Об этом сообщил врач-онколог Руслан Басанов из клиники академика Ройтберга.

По словам специалиста, злокачественные опухоли почек на ранних стадиях обычно не проявляют никаких симптомов, что делает их обнаружение затруднительным. Чаще всего диагноз ставится случайно, когда пациент не ощущает никаких дискомфортных признаков. Тем не менее, повышенное содержание белка и эритроцитов в моче может служить тревожным сигналом.

«Чем раньше болезнь будет диагностирована, тем выше вероятность успешного лечения. На начальных стадиях опухоль ограничена почкой, однако с прогрессированием болезни она может выйти за пределы органа», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Специалист подчеркнул, что причинами данного заболевания могут быть неблагоприятные условия труда, курение, хронические болезни почек, генетическая предрасположенность и нарушения обмена веществ.