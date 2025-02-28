Врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника

Колоректальный рак — опасное онкозаболевание, нередко появляющееся без явных признаков. По данным врача-онколога Дмитрия Белкова, у мужчин риск возникновения выше.

Генетика и образ жизни играют важную роль. Часто болезнь развивается из полипов, но не каждый из них становится злокачественным. Колоректальный рак медленно прогрессирует и долго остаётся незаметным.

«Симптомы, когда они появляются, зависят от расположения опухоли. В правой части кишечника могут проявиться хроническая слабость, усталость, анемия, потеря веса и частые повышения температуры. Левые отделы вызывают другие проблемы: запоры, диарею, боли в животе, метеоризм, кровяные выделения», — приводит комментарий врача «Газета.ru».

Белков рекомендует всем проводить колоноскопию для раннего выявления. После 45 лет — раз в 2–3 года. Если в семье были случаи подобного рака, стоит начать уже с 35 лет. Подозрительные образования следует проверять ежегодно. Колоноскопия позволяет не только обнаружить, но и предотвратить развитие новообразований.