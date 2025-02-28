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28 февраля, 05:14

Врач назвал неочевидные симптомы рака кишечника

Онколог Белков: Анемия и усталость могут указывать на рак кишечника

Колоректальный рак — опасное онкозаболевание, нередко появляющееся без явных признаков. По данным врача-онколога Дмитрия Белкова, у мужчин риск возникновения выше.

Генетика и образ жизни играют важную роль. Часто болезнь развивается из полипов, но не каждый из них становится злокачественным. Колоректальный рак медленно прогрессирует и долго остаётся незаметным.

«Симптомы, когда они появляются, зависят от расположения опухоли. В правой части кишечника могут проявиться хроническая слабость, усталость, анемия, потеря веса и частые повышения температуры. Левые отделы вызывают другие проблемы: запоры, диарею, боли в животе, метеоризм, кровяные выделения», — приводит комментарий врача «Газета.ru».

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Белков рекомендует всем проводить колоноскопию для раннего выявления. После 45 лет — раз в 2–3 года. Если в семье были случаи подобного рака, стоит начать уже с 35 лет. Подозрительные образования следует проверять ежегодно. Колоноскопия позволяет не только обнаружить, но и предотвратить развитие новообразований.

Ранее Life.ru рассказывал о скрытых признаках рака крови. Один из них — анемия, проявляющаяся в недостатке эритроцитов в крови, что приводит к эффекту холодных рук и ног, бледной кожи и слизистых.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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