«Блинный синдром»: Любителей масленичного лакомства предупредили о скрытой угрозе крошечных размеров

С наступлением Масленичной недели неизменным атрибутом праздничных столов россиян стали блины. Однако это блюдо может представлять серьёзную угрозу для организма, если один из его ингредиентов оказался домом микроскопических клещей, рассказала Life.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Специалист напомнила, что многие аллергики боятся клещей домашней пыли. Некоторые из этих членистоногих могут завестись и в продуктах. Невооружённым глазом насекомых не обнаружить, а термообработка не помогает: выделяемые клещами белки-аллергены остаются и могут нанести вред.

«Это редкое и пока что малоизученное состояние стали называть «блинным синдромом», так как чаще всего с признаками анафилаксии в больницу попадали люди, недавно евшие блины и оладьи. Однако опасность могут представлять не только эти блюда», — пояснила Кашух.

Эксперт рассказала, что клещи-аллергены обычно обитают в пшеничной и кукурузной муке, а потому в зоне риска оказываются любители любой выпечки, пиццы, макарон, мучных каш, продуктов в кляре или в панировке. Организм реагирует на них по-разному. Так, могут возникнуть: насморк, кашель, крапивница, затруднённое глотание, одышка, вплоть до отёка Квинке и анафилаксии. Причём последний симптом может проявиться не сразу, а после физических нагрузок.

«Лечение «блинного синдрома» такое же, как и при сильной пищевой аллергии. При первых же симптомах следует обратиться за медицинской помощью. Если симптомы лёгкие, то можно показаться врачу, а если тяжёлые — нужно вызвать скорую помощь», — посоветовала врач.

По словам Кашух, клещи обычно появляются в муке при неправильном хранении. Это касается не только домашних условий, но и складов, где продукт лежит перед продажей. Вскрытую упаковку эксперт призвала хранить лишь в герметичном контейнере, который должен находиться в сухом и прохладном месте.