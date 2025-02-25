Онищенко рассказал, почему на Масленицу важно накопить жирок

Сейчас отказываются от мяса, его есть нельзя, но можно есть молочные продукты: молоко, сыры, творог и так далее. Это подготовка к Великому посту — самому строгому посту, который продлится с 3 марта по 19 апреля, 40 дней. Воскресенье, Прощёное воскресенье, — это тоже часть Масленицы. Надо у всех попросить прощения и начинать поститься. Блины надо есть — и сколько съедят, столько и хорошо. Потому что тот, кто будет соблюдать пост, использует этот жирок, который накопит от блинов. Самые полезные — с маслом, с мясом, со сметаной.