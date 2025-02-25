Онищенко рассказал, почему на Масленицу важно накопить жирок
Врач Онищенко: На Масленицу можно есть много блинов, если планируете поститься
Масленица предшествует Великому посту, который в этом году продлится с 3 марта по 19 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GreenArt
В Масленицу можно есть столько блинов, сколько в вас влезет, так как весь накопленный жир уйдёт во время Великого поста. Самыми полезными начинками будут масло, мясо и сметана. Об этом рассказал Life.ru врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Сейчас отказываются от мяса, его есть нельзя, но можно есть молочные продукты: молоко, сыры, творог и так далее. Это подготовка к Великому посту — самому строгому посту, который продлится с 3 марта по 19 апреля, 40 дней. Воскресенье, Прощёное воскресенье, — это тоже часть Масленицы. Надо у всех попросить прощения и начинать поститься. Блины надо есть — и сколько съедят, столько и хорошо. Потому что тот, кто будет соблюдать пост, использует этот жирок, который накопит от блинов. Самые полезные — с маслом, с мясом, со сметаной.
Врач напомнил, что Масленица является древним языческим праздником. Блины являются его символом, так как языческий бог Ярила был круглым, а блин — это символ солнца. Масленица — это время, когда сватаются, находят невест, посылают сватов. Это самый подходящий с точки зрения традиций период для создания семьи, добавил собеседник Life.ru.
Ранее Life.ru рассказывал, что набор продуктов для самого простого бездрожжевого блина в сравнении с прошлогодней Масленицей вырос в цене на 13%. Расчёт сделан на 12 блинов, что соответствует четырём порциям по три блина. Блины с икрой подорожали больше всего — почти на 60%.