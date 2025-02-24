В России посчитали «индекс блина» к Масленице

Набор продуктов для самого простого бездрожжевого блина в сравнении с прошлогодней Масленицей вырос в цене на 13%, сообщает kp.ru. Для анализа использовался классический рецепт блинчиков «на скорую руку» (на молоке без дрожжей), который подходит даже для очень занятых хозяек.

Несмотря на отсутствие дрожжей, этот рецепт позволяет приготовить настоящие классические блины — тонкие и с воздушными пузырьками. Расчёт сделан на 12 блинов, что соответствует четырем порциям по три блина. Из всех необходимых ингредиентов только яйца подешевели на 9% по сравнению с прошлой весной. В то же время сливочное масло подорожало на 38%, мука — на 8%, молоко — на 21%, а растительное масло — на 17%.

Блины с икрой подорожали больше всего — почти на 60%. Наименьший рост цен наблюдается у блинчиков с вареньем (+8%) и медом (+10%). Также для классического рецепта требуется 1,5-2 столовые ложки сахара, однако этот ингредиент не был учтен в расчетах из-за его незначительного влияния на общую стоимость.