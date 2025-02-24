«Лучше с компотом»: Диетолог раскрыла безопасную порцию блинов на Масленицу
Диетолог Джутова: За раз безопасно съедать не более трёх блинов
Безопасная порция блинов зависит от особенностей организма, однако в среднем стоит ограничиться 2–3 штуками за раз. Об этом сообщила врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.
«Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — сказала специалист в беседе с РИАМО.
Она подчеркнула, что газированные напитки и холодная вода могут замедлить пищеварение, поэтому их лучше избегать. Диетолог также отметила, что блины являются калорийным продуктом из-за содержания муки, молока, яиц и масла, что делает их источником углеводов и жиров. По её словам, высокое содержание крахмала требует от организма дополнительных усилий, что иногда приводит к чувству тяжести. Джутова добавила, что регулярное употребление блинов, особенно в больших количествах и с высоким содержанием жира, может перегрузить пищеварительную систему.
Ранее диетологи раскрыли, как снизить калораж масленичного угощения. Совет, который поможет сделать блинчики более полезными, заключается в выборе муки. Используя овсяную, гречневую или кукурузную муку вместо пшеничной, вы добавите в блюдо больше витаминов и клетчатки. Кроме того, эксперты по весу рекомендовали заменить молоко на кефир.
Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina