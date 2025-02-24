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24 февраля, 10:21

«Лучше с компотом»: Диетолог раскрыла безопасную порцию блинов на Масленицу

Диетолог Джутова: За раз безопасно съедать не более трёх блинов

Безопасная порция блинов зависит от особенностей организма, однако в среднем стоит ограничиться 2–3 штуками за раз. Об этом сообщила врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.

«Переедание может вызвать тяжесть, изжогу и проблемы с пищеварением. Чтобы организму было легче переваривать блины, лучше пить травяной чай, компот или воду», — сказала специалист в беседе с РИАМО.

Она подчеркнула, что газированные напитки и холодная вода могут замедлить пищеварение, поэтому их лучше избегать. Диетолог также отметила, что блины являются калорийным продуктом из-за содержания муки, молока, яиц и масла, что делает их источником углеводов и жиров. По её словам, высокое содержание крахмала требует от организма дополнительных усилий, что иногда приводит к чувству тяжести. Джутова добавила, что регулярное употребление блинов, особенно в больших количествах и с высоким содержанием жира, может перегрузить пищеварительную систему.

Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта
Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта

Ранее диетологи раскрыли, как снизить калораж масленичного угощения. Совет, который поможет сделать блинчики более полезными, заключается в выборе муки. Используя овсяную, гречневую или кукурузную муку вместо пшеничной, вы добавите в блюдо больше витаминов и клетчатки. Кроме того, эксперты по весу рекомендовали заменить молоко на кефир.

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Shutterstock / FOTODOM / Dariia Belkina

Александра Мышляева
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