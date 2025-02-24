Не жарим, а запекаем: Диетолог объяснила, как не раздобреть на блинах в Масленичную неделю

Православные христиане 24 февраля начинают отмечать Масленицу — последнюю подготовительную неделю перед Великим постом. Этот праздник невообразим без блинов — традиционного блюда этого периода. Как побаловать себя аппетитным лакомством и не набрать несколько лишних килограммов, Life.ru рассказала врач-эндокринолог клиники «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук, диетолог Оксана Михалёва.

Эксперт напомнила, что блины — довольно калорийный продукт. При их приготовлении используются мука, яйца и молоко, а некоторые добавляют в тесто ещё и растительное масло. Если стоит цель снизить калораж, от последнего ингредиента придётся отказаться, посоветовала эксперт. Так же следует поступить и с всевозможными сладкими начинками: сгущёнкой, шоколадом, джемом и другими.

«Большую роль играет способ приготовления блинов. Наиболее полезным вариантом будет печь блины, а не жарить. Как правило, лучше всего это делать на сливочном масле, а не на растительном, так как оно сильно впитывается в тесто. И важно добавлять сливочное в небольшом количестве, лучше всего — наколоть его на вилку и просто смазать сковороду», — подчёркивает эндокринолог.

Ещё один лайфхак, который может сделать блинчики более полезными, связан с видом муки. Если предпочесть пшеничной овсяную, гречневую или кукурузную муку, блюдо будет содержать больше витаминов и клетчатки. Также диетолог посоветовала заменить молоко на кефир.

«Есть рецепт приготовления блинов, когда в тесто добавляют дополнительный ингредиент. Это называется блины с припёком. И если добавить ингредиент, который содержит пищевые волокна, то можно сделать блины более полезными. Например, в качестве добавки можно использовать тёртое яблоко, грушу или морковь, в которых содержится клетчатка. Такой, вариант, несомненно, будет полезнее, чем обычные блины», — резюмировала Михалёва.