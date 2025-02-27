Холодные руки, бледное лицо, круги под глазами: Названы неочевидные симптомы рака крови

Холодные руки, бледное лицо, круги под глазами и другие, на первый взгляд, безобидные симптомы могут указывать на опаснейшее заболевание — рак крови или лейкоз. Об этом предупредил доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО» Павел Бережанский. В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он перечислил и другие неочевидные признаки тяжёлого недуга.

Собеседник издания отметил, что большое количество пациентов поступает с симптомами затяжного бронхита и кашля, однако при диагностике у них выявляется рак крови. Ещё одним из нетипичных симптомов является анемия, проявляющаяся в недостатке эритроцитов в крови, что приводит к эффекту холодных рук и ног, бледной кожи и слизистых. Впрочем, кожа и слизистые могут приобретать и желтоватый оттенок. Также на щеках отсутствует румянец, а под глазами появляются тёмные круги.

«Второе проявление — это вегетативные нарушения, которые выражаются в чрезмерной потливости вне зависимости от занятия спортом, бега в жаркую погоду. <...> Появляется потливость ладошек, затылка и других частей тела», — подчеркнул врач.

По его словам, с вегетативной системой связаны также повышенная утомляемость и слабость, возникающие из-за снижения уровня эритроцитов. Это приводит к гипоксии, так как эритроциты не могут доставлять кислород к органам и тканям, а также к замедлению обмена веществ. В какой-то момент организм может компенсировать нехватку кислорода, но это состояние приводит к ослаблению кровотока и покалыванию в конечностях.

Изменения из-за рака крови также влияют на работу печени и уровень энергии, вызывая слабость и апатию. Ещё одним проявлением недуга являются проблемы с лёгкими, особенно у детей, которые часто поступают в пульмонологию. Диагностика начинается с подкашливаний, одышки и поперхивания, а в некоторых случаях у пациентов не хватает сил для глубокого вдоха. Частые ОРВИ и вирусные бактериальные заболевания могут указывать на нарушения иммунной системы, что является косвенным признаком лейкоза, как и боль в костях или суставах.

Врач пояснил, что при болезни наблюдается гиперпродукция клеток, что представляет собой небольшое незаметное воспаление, начинающееся под надкостницей и затем распространяющееся на окружающие ткани. Кроме того, к неочевидным симптомам рака крови относятся кровотечения, возникающие даже из-за небольших порезов или ссадин, а также увеличение лимфоузлов.