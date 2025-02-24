Санкции против России
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 15:34

Рак, некроз, депрессия: Врач раскрыла побочки «Оземпика», от которого массово умирают европейцы

Врач Мухина: При передозировке «Оземпика» подстерегает смертельная опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Ruda

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caroline Ruda

Препарат «Оземпик» используется для лечения диабета II типа и для управления весом у взрослых. Однако, как и любое лекарственное средство, он может вызывать побочные эффекты. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала, почему принимающие «Оземпик» пациенты начали массово умирать в Европе.

«Самая большая опасность кроется при бесконтрольном применении, когда пациент, однажды получив рецепт, колет сам себе по инструкции. Смертельная опасность подстерегает при передозировке, которую допускает пациент, не консультируясь и не посещая врача, экономя на визитах. А это в корне неправильно, так как дозы корректирует врач», — сообщила эксперт.

Специалист отмечает, что в своей практике она не рекомендует чаще двух раз в неделю колоть препараты этой группы. По её словам, они имеют выраженные побочные явления. Особенно если увеличивать дозу, как сказано в инструкции.

Среди побочных эффектов выделяют проблемы с пищеварением, которые могут привести даже к некрозу кишечника и смертельному исходу от перитонита. Кроме того, отмечаются такие симптомы, как тошнота, рвота, понос, запор и расстройства пищеварения. Эти побочные явления чаще всего появляются не сразу, а нарастают со временем. И если состояние не контролировать и не лечить, дело может закончиться летальным исходом из-за хирургической патологии с запущенным течением.

Некоторые пациенты сообщают о головной боли, которая может возникнуть в ходе лечения. Боль может быть связана с проявлением тех проблем, которые есть в скрытом виде у пациента, но они компенсированы. На лечении препаратами данного ряда могут возникнуть сосудистые катастрофы мозга вплоть до инсультов. Из-за инсульта может наступить смерть.

Марият Мухина

Врач-диетолог

Некоторые пациенты сообщают о головной боли, которая может возникнуть в ходе лечения. Боль может быть связана с проявлением тех проблем, которые есть в скрытом виде у пациента, но они компенсированы. На лечении препаратами данного ряда могут возникнуть сосудистые катастрофы мозга вплоть до инсультов. Из-за инсульта может наступить смерть.
Некоторые пациенты сообщают о головной боли, которая может возникнуть в ходе лечения. Боль может быть связана с проявлением тех проблем, которые есть в скрытом виде у пациента, но они компенсированы. На лечении препаратами данного ряда могут возникнуть сосудистые катастрофы мозга вплоть до инсультов. Из-за инсульта может наступить смерть.

Врач напоминает, что, хотя риск гипогликемии (снижения уровня сахара в крови) возрастает преимущественно при использовании «Оземпика» в сочетании с другими антидиабетическими средствами, зафиксированы случаи потери сознания, недостаточного питания органов, в том числе и головного мозга, вплоть до развития серьёзных депрессий и даже суицидальных попыток, некоторые из которых приводят к смерти пациента.

В инструкции к препарату также написано ещё одно побочное явление — неоплазия. Эксперт поясняет, что это чревато опухолевым ростом — злокачественная или доброкачественная опухоль вырастет, предугадать сложно. Но таких случаев зафиксировано очень много.

Кроме того, в редких случаях у пациентов может наблюдаться ухудшение функции почек, особенно у тех, кто уже имеет почечные заболевания. Бесконтрольное снижение веса приводит к интоксикации продуктами распада жиров — кетоновыми и ацетоновыми телами — и почечной недостаточности, которая, в свою очередь, чревата смертельным исходом.

«Депрессия, диарея и старость»: Врач рассказала о последствиях использования «Оземпика»
«Депрессия, диарея и старость»: Врач рассказала о последствиях использования «Оземпика»

Напомним, что ранее более 80 британцев умерли после приёма «Оземпика» и его аналогов. Не менее 18 человек настиг летальный исход в результате применения лекарства «Мунджаро», ещё 29 человек — после применения препаратов «Оземпик», «Вегови», «Ребелсас», ещё свыше 35 человек после «Саксенда» и «Виктоза». Примечательно, что среди них с целью похудения данные препараты покупало всего 22 человека, ещё 60 — для лечения диабета второго типа.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar