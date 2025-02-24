Рак, некроз, депрессия: Врач раскрыла побочки «Оземпика», от которого массово умирают европейцы
Врач Мухина: При передозировке «Оземпика» подстерегает смертельная опасность
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Препарат «Оземпик» используется для лечения диабета II типа и для управления весом у взрослых. Однако, как и любое лекарственное средство, он может вызывать побочные эффекты. Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала, почему принимающие «Оземпик» пациенты начали массово умирать в Европе.
«Самая большая опасность кроется при бесконтрольном применении, когда пациент, однажды получив рецепт, колет сам себе по инструкции. Смертельная опасность подстерегает при передозировке, которую допускает пациент, не консультируясь и не посещая врача, экономя на визитах. А это в корне неправильно, так как дозы корректирует врач», — сообщила эксперт.
Специалист отмечает, что в своей практике она не рекомендует чаще двух раз в неделю колоть препараты этой группы. По её словам, они имеют выраженные побочные явления. Особенно если увеличивать дозу, как сказано в инструкции.
Среди побочных эффектов выделяют проблемы с пищеварением, которые могут привести даже к некрозу кишечника и смертельному исходу от перитонита. Кроме того, отмечаются такие симптомы, как тошнота, рвота, понос, запор и расстройства пищеварения. Эти побочные явления чаще всего появляются не сразу, а нарастают со временем. И если состояние не контролировать и не лечить, дело может закончиться летальным исходом из-за хирургической патологии с запущенным течением.
Некоторые пациенты сообщают о головной боли, которая может возникнуть в ходе лечения. Боль может быть связана с проявлением тех проблем, которые есть в скрытом виде у пациента, но они компенсированы. На лечении препаратами данного ряда могут возникнуть сосудистые катастрофы мозга вплоть до инсультов. Из-за инсульта может наступить смерть.
Врач напоминает, что, хотя риск гипогликемии (снижения уровня сахара в крови) возрастает преимущественно при использовании «Оземпика» в сочетании с другими антидиабетическими средствами, зафиксированы случаи потери сознания, недостаточного питания органов, в том числе и головного мозга, вплоть до развития серьёзных депрессий и даже суицидальных попыток, некоторые из которых приводят к смерти пациента.
В инструкции к препарату также написано ещё одно побочное явление — неоплазия. Эксперт поясняет, что это чревато опухолевым ростом — злокачественная или доброкачественная опухоль вырастет, предугадать сложно. Но таких случаев зафиксировано очень много.
Кроме того, в редких случаях у пациентов может наблюдаться ухудшение функции почек, особенно у тех, кто уже имеет почечные заболевания. Бесконтрольное снижение веса приводит к интоксикации продуктами распада жиров — кетоновыми и ацетоновыми телами — и почечной недостаточности, которая, в свою очередь, чревата смертельным исходом.
Напомним, что ранее более 80 британцев умерли после приёма «Оземпика» и его аналогов. Не менее 18 человек настиг летальный исход в результате применения лекарства «Мунджаро», ещё 29 человек — после применения препаратов «Оземпик», «Вегови», «Ребелсас», ещё свыше 35 человек после «Саксенда» и «Виктоза». Примечательно, что среди них с целью похудения данные препараты покупало всего 22 человека, ещё 60 — для лечения диабета второго типа.