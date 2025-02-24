Принимавшие «Оземпик» и его аналоги британцы массово умирают
The Sun: Более 80 британцев умерли после приёма «Оземпика» и его аналогов
В Великобритании скончалось более 80 жителей в результате приёма лекарств для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе «Оземпик». Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
«Около 82 британцев скончались после применения таких препаратов для похудения и лечения диабета, как «Оземпик» и «Мунджаро», — говорится в материале.
Ещё в ноябре 2024 года журнал Economist публиковал материал, в котором говорилось о тысячах пострадавших в результате похудения при помощи препаратов для диабетиков. Многие среди них подали или же собирались подать судебные иски против компаний Novo Nordisk и Eli Lilly с претензией на недостаточную информированность о рисках, связанных с использованием этих лекарств.
Как сообщает издание, не менее 18 человек настиг летальный исход в результате применения лекарства «Мунджаро», ещё 29 человек — после применения препаратов «Оземпик», «Вегови», «Ребелсас», ещё свыше 35 человек после «Саксенда» и «Виктоза». Примечательно, что среди них с целью похудения данные препараты покупало всего 22 человека, ещё 60 — для лечения диабета второго типа.
Главный специалист по безопасности MHRA Эллисон Кейв, что выписывать препарат, назначать дозировку и длительность приёма должно строго лечащий врач. Однако примерно около полумиллиона британцев принимают лекарство без предварительной консультации. При этом чаще всего их застают побочные эффекты — тошнота, рвота и диарея, влекущие серьёзное обезвоживание. В ряде случаев ситуация ещё более запущенная, пациенты жалуются на судороги, воспаление поджелудочной железы и кишечную непроходимость.
Популярен «Оземпик» для похудения и среди звёзд российского шоу-бизнеса. Например, известно, что таким образом снижали вес певица Слава и телеведущая Дана Борисова. Екатерина Варнава и вовсе тает на глазах и становится буквально прозрачной. Подруге Анфисы Чеховой удалили желчный пузырь тоже из-за похудения на «Оземпике».
Shutterstock / FOTODOM / 22Images Studio