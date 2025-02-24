Принимавшие «Оземпик» и его аналоги британцы массово умирают

В Великобритании скончалось более 80 жителей в результате приёма лекарств для лечения сахарного диабета и похудения, в том числе «Оземпик». Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

«Около 82 британцев скончались после применения таких препаратов для похудения и лечения диабета, как «Оземпик» и «Мунджаро», — говорится в материале.

Ещё в ноябре 2024 года журнал Economist публиковал материал, в котором говорилось о тысячах пострадавших в результате похудения при помощи препаратов для диабетиков. Многие среди них подали или же собирались подать судебные иски против компаний Novo Nordisk и Eli Lilly с претензией на недостаточную информированность о рисках, связанных с использованием этих лекарств.

Как сообщает издание, не менее 18 человек настиг летальный исход в результате применения лекарства «Мунджаро», ещё 29 человек — после применения препаратов «Оземпик», «Вегови», «Ребелсас», ещё свыше 35 человек после «Саксенда» и «Виктоза». Примечательно, что среди них с целью похудения данные препараты покупало всего 22 человека, ещё 60 — для лечения диабета второго типа.