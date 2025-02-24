Назван фактор, который повышает риск появления рака простаты в пять раз

Рак предстательной железы — одно из наиболее распространённых заболеваний среди мужчин, занимающее второе место по частоте после рака лёгких. О сложностях диагностики и первых признаках этого недуга, а также о его профилактике, Life.ru рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

По статистике, риск рака предстательной железы составляет 5,6%. Это значит, что 56 мужчин из 1 тысячи могут рано или поздно столкнуться с этим заболеванием. Причины, по которым возникает рак предстательной железы, пока до конца не исследованы. Но известно, что свой вклад в развитие болезни вносят неправильное питание (большое количество животных жиров в ежедневном рационе, дефицит овощей), избыточный вес Нина Зубова Колопроктолог, эксперт Лаборатории «Гемотест»

А вот курение напрямую на возникновение рака простаты не влияет, подчеркнула эксперт. Однако для мужчин с этим диагнозом вредная привычка может ускорить прогрессирование болезни. По словам колопроктолога, в 3% случаев рак предстательной железы имеет наследственную природу. Мужчины, в чьих семьях были случаи этого заболевания, подвержены большему риску. Примечательно, что если рак был диагностирован у отца или брата, вероятность заболевания увеличивается в два раза. А если болезнь затронула сразу двоих близких родственников, шанс появления недуга возрастает в пять раз.

«Характерные признаки наследственного рака — развитие болезни в раннем возрасте (до 35 лет), более агрессивное её течение», — уточнила врач.

На ранних этапах рак предстательной железы может проявляться очень слабо. Среди первых сигналов, на которые стоит обратить внимание, — учащённое мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и внезапные позывы к мочеиспусканию. На более поздних стадиях, когда опухоль начинает воздействовать на соседние органы, мужчины могут ощущать боль в пояснице или тазу. Если рак даёт метастазы, возможны боли в костях и увеличение лимфатических узлов.

«Чтобы не упустить болезнь, следует регулярно приходить на приём к урологу и сдавать анализ на ПСА. При опухолях простаты концентрация этого белка в крови увеличивается. В России исследование ПСА назначают мужчинам в 45, 50, 55, 60 и 64 года», — подытожила эксперт.