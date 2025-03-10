Чипсомания ≠ рак: Онколог опроверг распространённый миф о популярной закуске

О вреде чипсов известно всем и каждому. Однако многие не отказывают себе в удовольствии похрустеть запечёнными картофельными слайсами перед телевизором или в дороге, несмотря на популярные слухи о том, что частое налегание на эту закуску может спровоцировать рак. Соответствует ли этот миф истине, Life.ru рассказал врач-радиотерапевт и заместитель гендиректора по научной деятельности федеральной сети клиник «Евроонко» Денис Романов.

По словам онколога, с точки зрения вреда в составе чипсов чаще всего выделяется так называемый акриламид. Это вещество образуется в крахмалистой пище при высокотемпературной обработке. Ещё его много в табачном дыме. Однако акриламид, который мы получаем при употреблении чипсов, картофеля фри и подобных продуктов, до сих пор не был однозначно признан канцерогеном, отметил эксперт.

«Американские и всемирные коллеги в области здравоохранения склонны называть его потенциально канцерогенным для человека, но не категорично. Британское сообщество, например, категорически это отвергает, возможно, считая его полезным. Но британцы вообще извращенцы, герои анекдотов», — пошутил Романов.

Врач рассказал, что учёные проводили эксперименты с акриламидом на мышах, и у грызунов появлялись злокачественные опухоли. Однако в этих опытах использовалось чистое вещество и, возможно, в больших дозах. Человеку для схожей реакции пришлось бы съесть такое количество чипсов, от которого лопнул бы желудок, допустил онколог.

«Это, конечно, не значит, что я хвалю акриламид или сами чипсы. Это вредная пища, которая при злоупотреблении если не вызывает рак органов желудочно-кишечного тракта, то, по крайней мере, оказывает негативное воздействие на слизистые оболочки этих органов. Плюс чипсы обычно солёные, а избыточно солёная пища в больших количествах тоже вредна, хотя канцерогеном её назвать трудно», — добавил эксперт.

В завершение Романов ещё раз подчеркнул, что в настоящее время не существует доказательной базы, подтверждающей связь между частым употреблением чипсов и онкологией. Но то, что это вредно и от этого стоит воздерживаться, — это абсолютный факт, подытожил он.