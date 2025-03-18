О нём не знают 90%: Названа серьёзная болезнь, которая есть у каждого десятого россиянина
Врач Шило: В России каждый десятый человек сталкивается с заболеваниями почек
Каждый десятый россиянин сталкивается с заболеваниями почек, но такие проблемы чаще всего остаются незаметными. Сейчас в стране примерно 14 миллионов человек имеют подобные заболевания и около 90% из них даже не догадываются о своём состоянии. Не очень радужную статистику привёл в интервью «Ленте.ру» сообщил доцент кафедры нефрологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова и председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило.
«Болезнь почек на ранней стадии протекает скрытно. У неё нет явных симптомов. Те симптомы, которые есть, — неспецифичны, например, слабость, отёки на лице и ногах. Несмотря на отсутствие явных симптомов, болезнь прогрессирует. Почки сморщиваются, в них развивается фиброз, нарушаются их функции», — объясняет медик.
Одним из основных факторов, способствующих развитию заболеваний почек, является артериальная гипертония. На неё следует обращать особое внимание для поддержания здоровья, заключил врач.
Ранее Life.ru рассказал, что людям, страдающим различными заболеваниями почек, не стоит соблюдать Великий пост и лучше продолжать питаться как обычно. Кроме того, изменять рацион не стоит гражданам с проблемной печенью, желудочно-кишечным трактом и дефицитом железа. Обойти Великий пост стоит и тем, у кого обострились хронические заболевания или есть онкологические недуги.
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