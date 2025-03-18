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18 марта, 06:22

О нём не знают 90%: Названа серьёзная болезнь, которая есть у каждого десятого россиянина

Врач Шило: В России каждый десятый человек сталкивается с заболеваниями почек

Каждый десятый россиянин сталкивается с заболеваниями почек, но такие проблемы чаще всего остаются незаметными. Сейчас в стране примерно 14 миллионов человек имеют подобные заболевания и около 90% из них даже не догадываются о своём состоянии. Не очень радужную статистику привёл в интервью «Ленте.ру» сообщил доцент кафедры нефрологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова и председатель наблюдательного совета Ассоциации медицинских организаций по нефрологии и диализу Валерий Шило.

«Болезнь почек на ранней стадии протекает скрытно. У неё нет явных симптомов. Те симптомы, которые есть, — неспецифичны, например, слабость, отёки на лице и ногах. Несмотря на отсутствие явных симптомов, болезнь прогрессирует. Почки сморщиваются, в них развивается фиброз, нарушаются их функции», — объясняет медик.

Одним из основных факторов, способствующих развитию заболеваний почек, является артериальная гипертония. На неё следует обращать особое внимание для поддержания здоровья, заключил врач.

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Ранее Life.ru рассказал, что людям, страдающим различными заболеваниями почек, не стоит соблюдать Великий пост и лучше продолжать питаться как обычно. Кроме того, изменять рацион не стоит гражданам с проблемной печенью, желудочно-кишечным трактом и дефицитом железа. Обойти Великий пост стоит и тем, у кого обострились хронические заболевания или есть онкологические недуги.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Афонина
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