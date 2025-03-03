Пила горстями таблетки: Мечта о худом теле довела россиянку до отказа почек

У жительницы Владивостока отказали почки после резкого похудения. Она стала весить 35 килограммов, сообщает Amur Mash.

Чтобы избавиться от лишних килограммов, девушка начала принимать диуретики, которые выводят жидкость из организма. Она принимала по 10 таблеток в день, игнорируя головокружение и тошноту. В итоге её вес достиг критической отметки, и её госпитализировали.

Теперь жизнь худышки будет зависеть от гемодиализа, который будет выполнять функции почек.