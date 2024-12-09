Учёные выяснили, что дочери жёстких матерей чаще ограничивают себя в еде

Психологи Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) выявили связь между стилем материнского воспитания и нарушениями пищевого поведения у девочек-подростков. Об этом психолог НГПУ Мария Павликова рассказала в интервью с медиагруппой «Россия сегодня».

В исследовании приняли участие 60 девочек от 14 до 16 лет. Павликова пояснила, что речь идёт не о клинических расстройствах, таких как анорексия или булимия, а о типичных нарушениях пищевого поведения. Эти нарушения делятся на три категории: ограничительные (жёсткие диеты), эмоциогенные («заедание» стресса) и экстернальные (переедание).

Результаты исследования показали, что жёсткость матерей чаще связана со случаями, когда девочки стремятся строго ограничивать себя в еде. Враждебность и отсутствие близости со стороны родителя чаще приводят к эмоциогенным и экстернальным нарушениям, где еда становится средством переживания негативных эмоций и стресса. «Чем больше мать выражает психологическое принятие дочери, интересуется её жизнью и стремится в чём-то помочь, тем выше удовлетворённость собственным телом у дочери», — подчеркнула Павликова

Интересно, что материнское воспитание имеет более значительное влияние на развитие ограничительных нарушений, тогда как отцовское воспитание играет большую роль в экстернальных и эмоциогенных нарушениях.

Психологи НГПУ планируют продолжить исследования, чтобы уточнить влияние семейных отношений на риск формирования нарушений пищевого поведения. Исполняющий обязанности ректора НГПУ Сергей Нелюбов сообщил, что данная работа поддерживается национальными проектами и соответствует стратегическим приоритетам России в области научно-технологического лидерства.