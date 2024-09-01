Диетолог назвала вескую причину обходить обезжиренные продукты стороной

В обезжиренных продуктах оказалось больше вреда, чем пользы. Регулярное употребление их в пищу может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Анастасия Тараско.

«Обезжиренный — это не значит снижение калорийности, потому что очень часто в кисломолочную продукцию, в ПП-батончики и даже в готовые блюда, на которых написано «обезжиренный», замешивается огромное количество добавок и сахара. И на самом деле лучше бы они были жирными», — отметила эксперт.

По словам диетолога, в обезжиренном твороге, молоке и сыре в любом случае содержится белок, а это значит, что они калорийные. При этом в их составе нет полезных для организма жирорастворимых витаминов, в том числе А и D.

Тараско предупредила также об опасности разделять продукты на «хорошие» и «плохие». Подобные проблемы впоследствии приводят к нарушению пищевого поведения, а вместе с ним набору или резкой потере веса. При этом если вам нравится вкус обезжиренного творога, не следует исключать его из рациона. Но предварительно стоит проконсультироваться со специалистом на предмет пищевых расстройств, заключила диетолог.