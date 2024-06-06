Нутрициолог раскрыла, какие продукты только "прикидываются" полезными Эксперт Гусакова: Польза обезжиренных и безглютеновых продуктов переоценена 6 июня, 08:26 Польза обезжиренных и безглютеновых продуктов слишком переоценена. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ LADO

В эпоху маркетинга и изобилия товаров сложно определить, действительно ли конкретный продукт насколько полезен, как заявляет производитель. Нутрициолог Вероника Гусакова специально для Life.ru рассказала о продуктах, которые могут нести в себе негативные последствия для организма, несмотря на то, что их принято считать полезными.

На первое место выходит соль. Существует мнение, что цветная соль полезнее обычной. Розовая гималайская соль, голубая и чёрная вулканическая соль привлекают внимание экзотическим видом. Цвет соли обусловлен наличием определённых минералов, которые действительно полезны для организма, но в реальности их содержание в соли незначительно и не может удовлетворить потребности организма, предупредила специалист.

Рекомендуется употреблять простую йодированную соль, только она несёт в себе настоящую пользу и рекомендуется Министерством здравоохранения. Дефицит йода — распространённая проблема в России из-за низкого содержания этого элемента в почве. нутрициолог Вероника Гусакова

Следом идут мёд и фруктовые сиропы — кленовый, агавовый, инжирный и другие, которые стоят на полках здорового питания. Независимо от того, является ли сахар натуральным или искусственным заменителем, умеренность всё равно важна. Избыток потребления сахара, даже натурального, приводит к проблемам со здоровьем, предупредила Гусакова. Потребление сахара по рекомендациям ВОЗ не должно превышать 5–10% от суточной калорийности рациона.

Обезжиренные молочные продукты тоже только прикидываются полезными. Как правило, их приобретают люди, которые следят за своим здоровьем и фигурой.

"Польза этих продуктов является мифической. Жиры в молочных продуктах помогают усваивать кальций, и поэтому при потреблении обезжиренных продуктов усвояемость кальция снижается. А также снижается усвоение жирорастворимых витаминов, таких как витамины А и D. Кроме того, обезжиренные молочные продукты могут содержать больше сахара для компенсации органолептических свойств жира", — отметила собеседница Life.ru.

Безглютеновые продукты — тоже в этом списке. Такие продукты предназначены для людей с целиакией, в мире их примерно 1%. Здоровым людям отказываться от употребления глютена бессмысленно и даже опасно, хотя в последнее время существует мода "бояться глютена". Безглютеновые продукты содержат больше сахара и Е-добавок для улучшения вкуса и текстуры, так как глютен обычно отвечает за эти свойства в продуктах. Безглютеновые продукты неспособны полноценно заменить глютенсодержащие по витаминно-минеральному составу.

Ещё одним продуктом, чья польза переоценена, является кокосовое масло.

Часто наблюдаю, как заменяют растительные масла на кокосовое, ошибочно полагая, что в нём содержится омега-3. Кокосовое масло не является источником омега-3 жирных кислот. Основные жирные кислоты в кокосовом масле — это насыщенные жиры, то есть источники холестерина, избыток которого вреден для здоровья. нутрициолог Вероника Гусакова

Между тем лето — отличная пора, чтобы восполнить недостаток витаминов в организме. Вокруг полно сезонных овощей и фруктов, которые благотворно влияют на здоровье. О том, на какие продукты стоит обратить внимание, Life.ru рассказывал здесь.

Авторы Андрей Горяничев