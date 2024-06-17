"Переели? Ничего страшного": Нутрициолог развеяла главный страх худеющих

Один из главных принципов правильного похудения — психологический комфорт. Жёсткие ограничения провоцируют негативные эмоции, которые и становятся главной причиной срывов и обратного набора лишних килограммов. Об этом "Газете.ru" рассказала нутрициолог Дарья Савельева.

По словам эксперта, диеты нуждаются в балансе и внимании к себе. Например, существуют жёсткие программы, которые разрешают кушать только огурцы или организовывать приёмы пищи лишь раз в день. Однако если организм настойчиво требует сладкого или мучного, надолго мотивации не хватит. И за одиночные срывы себя корить тоже не стоит.

"Случилось застолье? Это норма. Переели? Ничего страшного. Вы просыпаетесь утром, делаете выводы и спокойно продолжаете двигаться к цели, начав своё осознанное "сегодня". Вчера — это уже прошлое. Лишние размышления о еде приводят к расстройствам пищевого поведения", — отметила нутрициолог.

Савельева призналась, что сама не представляет жизнь без сладостей. По её словам, сначала были попытки побороть желание полакомиться очередной вкусностью, но они заканчивались безрезультатно. Оптимальным решением стал поиск небольших альтернативных десертов, которые утоляют вкусовую жажду и не вредят фигуре.