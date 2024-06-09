Эксперт объяснил, стоит ли худеющим заменять хлебцами обычный хлеб

Хлебцы часто называют полезными, низкокалорийными, витаминизированными и ставят в противовес обычному хлебу. О том, насколько эти изделия разные, рассказал преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Валерий Бурматнов.

Хлебцы разделяют на два вида: выпечные и экструзионные. Для первых тесто раскатывают, а вторые готовят по принципу попкорна.

"Калорийность выпечных хлебцев составляет примерно 300 килокалорий на 100 граммов, а калорийность ржаного хлеба — 165 килокалорий на 100 граммов. Другой вопрос: в каком количестве употреблять тот или иной продукт. Хлебцы более лёгкие, для перекуса достаточно съесть одну-две пластины, это 5–10 граммов. Средний же кусок хлеба — это 25–35 граммов", — сказал специалист в беседе с "Газетой.ru".

Выбирать действительно полезные хлебцы нужно по составу, в них не добавляют сахар, соль, маргарин, консерванты и усилители вкуса. Идеальный состав — цельнозерновая мука или цельные зёрна, орехи, семена, овощи, зелень, фрукты и ягоды.

"В целом не стоит слишком демонизировать обычный хлеб. Это не настолько калорийный продукт, как принято считать. Например, в ста граммах белого пшеничного хлеба содержится примерно 250 калорий", — завершил эксперт.